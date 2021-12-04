امانة بغداد يقصي النجف والكرخ يتأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل فريقا ناديي أمانة بغداد والكرخ، يوم السبت، الى دور ربع نهائي بطولة كأس العراق، بعد فوزهما على النجف وديالى في مباراة دور الـ16 من البطولة.

وجرت ظهر اليوم مباراتان في انطلاق منافسات الجولة الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، حيث التقى فريق النجف وضيفه امانة بغداد على ملعب النجف الدولي، انتهى اللقاء بفوز الأمانة 2-0.

سجل امانة بغداد هدفه الاول عن طريق اللاعب نبيل صباح في الدقيقة 40 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني عزز رضا فاضل النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 68.

وجمع اللقاء الثاني فريق الكرخ وضيفه نادي ديالى على ملعب أحمد راضي في بغداد، وانتهى لصالح الكرخ 2-1.

وسجل الكرخ اولا في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب كرار سعد وعاد نفس اللاعب ليسجل هدفاً ثانياً لفريقه في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الاول بتقدم الكرخ بثنائية، وفي الشوط الثاني قلص فريق ديالى النتيجة بعد تسجيله هدفاً في مرمى الكرخ.