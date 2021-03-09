سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

امانة بغداد يفوز على الطلبة بعشرة لاعبين

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-09T15:19:13+0000
امانة بغداد يفوز على الطلبة بعشرة لاعبين

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي، يوم الثلاثاء، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز، والتي جمعت فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي امانة بغداد، وانتهى اللقاء بفوز فريق امانة بغداد 2-1.

وسجل للامانة علي قاسم مشاري ومحمد جلال قدوح، فيما سجل مصطفى كريم هدف الطلبة الوحيد في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 30 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 21 بالمركز الثامن عشر.

وطرد حكم اللقاء لاعب امانة بغداد ساديا اوليفر، بعد منحه البطاقة الحمراء في الدقيقة 53 ورغم النقص العددي لم يستغل فريق الطلبة ذلك حيث اضاع فرص محققة كان بالامكان تسجيل عدة اهداف كما تألق حارس الامانة سرهنك محسن الذي انقذ مرماه من اهداف محققة.

related

مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

Date: 2021-02-28 18:35:35
مدرب الطلبة يقر بإضاعة الفرص: كنا الأفضل ولاصحة لإبعادي

نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد

Date: 2019-07-26 22:16:50
نور صبري اول صفقات الانيق للموسم الجديد

التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

Date: 2021-01-02 19:14:02
التطبيعية ترفض طلباً لنادي النفط بخصوص مباراته مع الشرطة

جمهور الطلبة يدعو المدرب لعدم حضور لقاء الزوراء لدفع الإدارة إلى الاستقالة

Date: 2021-03-01 20:50:57
جمهور الطلبة يدعو المدرب لعدم حضور لقاء الزوراء لدفع الإدارة إلى الاستقالة

الطلبة تسمي وميض خضر مشرفا لفريقها الكروي

Date: 2019-10-14 09:51:34
الطلبة تسمي وميض خضر مشرفا لفريقها الكروي

الطلبة يفوز على الكهرباء في ختام الجولة 19

Date: 2021-02-14 19:32:50
الطلبة يفوز على الكهرباء في ختام الجولة 19

ودياً.. شباب العراق يتعادل مع أمانة بغداد بهدفين

Date: 2020-12-14 15:49:06
ودياً.. شباب العراق يتعادل مع أمانة بغداد بهدفين

فوز صعب للشرطة على الطلبة بمستهل دوري اليد الممتاز

Date: 2019-11-13 15:14:46
فوز صعب للشرطة على الطلبة بمستهل دوري اليد الممتاز