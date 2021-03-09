امانة بغداد يفوز على الطلبة بعشرة لاعبين

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي، يوم الثلاثاء، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز، والتي جمعت فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي امانة بغداد، وانتهى اللقاء بفوز فريق امانة بغداد 2-1.

وسجل للامانة علي قاسم مشاري ومحمد جلال قدوح، فيما سجل مصطفى كريم هدف الطلبة الوحيد في الشوط الثاني، وبهذه النتيجة رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 30 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 21 بالمركز الثامن عشر.

وطرد حكم اللقاء لاعب امانة بغداد ساديا اوليفر، بعد منحه البطاقة الحمراء في الدقيقة 53 ورغم النقص العددي لم يستغل فريق الطلبة ذلك حيث اضاع فرص محققة كان بالامكان تسجيل عدة اهداف كما تألق حارس الامانة سرهنك محسن الذي انقذ مرماه من اهداف محققة.