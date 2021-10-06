امانة بغداد يفوز بهدف وحيد على الزوراء ودياً

شفق نيوز/ فاز فريق نادي أمانة بغداد لكرة القدم، اليوم الاربعاء، على فريق الزوراء بهدف دون في مباراة ودية جرت على ملعب الأمانة.

وانتهت المباراة بفوز فريق امانة بغداد بهدف وحيد دون رد سجله اللاعب نبيل صباح، وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين لمباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

يذكر ان فريق أمانة بغداد تعادل سلباً امام فريق نفط البصرة، فيما فاز فريق الزوراء على فريق القاسم في ختام مباريات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر وبالتنسيق مع لجنة المسابقات، إرجاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لحين الانتهاء من خوض المنتخب العراقي الوطني مباراتيه المقبلتين مع لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم، فضلا عن مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، وانخراط منتخب الشباب في معسكر تدريبي خارجي، حيث سيكون ذلك القرار استثناءً لهذه الجولة فقط.