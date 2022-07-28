امانة بغداد يدعو لإلغاء مباراة "بلاي اوف": غير ملزمين بخوضها

شفق نيوز/ دعت ادارة نادي بغداد لكرة القدم، اليوم الخميس، لإلغاء مباراة "بلاي اوف" لفريقها الكروي، مؤكدة أنها غير ملزمة بخوضها للبقاء في الدوري العراقي الممتاز .

وقال عضو إدارة النادي والمشرف على فريق كرة القدم فيه، احمد عزت الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي تدعو الاتحاد لإلغاء مباراة الـ"بلاي اوف" مع بقاء الفرصة لفريقي ناديي دهوك والناصرية الدخول بنظام التراخيص وإعطائهم المجال ليطبقوا الشروط، موضحا ان هناك فرصة كبيرة لزجهم بالدوري الممتاز للموسم المقبل في حال لم تتمكن بعض الاندية من تطبيق نظام التراخيص الآسيوية .

واشار الى ان نادي أمانة بغداد، لم يبلغ بآلية اللعب مع الفائز من مباراة دهوك والناصرية، مبينا ان هذه الالية طبقت في موسم 2020-2021 ولم تبلغ الأندية بتطبيقها بموسم 2021-2022.

وكان الاتحاد العراقي قرر في بيانه أمس إقامة المباراتين الفاصلتين "البلاي أوف" والمباراة الفاصلة للتأهل إلى الدوري الممتاز في بغداد، إذ تقام مباراة البلاي اوف بين فريقي الناصرية ودهوك في 1 أيلول المقبل والفائز منهما يلاعب فريق بغداد بملعبٍ محايدٍ في 8 ايلول المقبل .

يذكر ان فريق نادي الأمانة احتل المركز 18 في ختام دوري الموسم 2021-2022 برصيد 39 نقطة .