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امانة بغداد يحقق الفوز على سامراء بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-29T14:33:03+0000
امانة بغداد يحقق الفوز على سامراء بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي امانة بغداد من تحقيق الفوز على فريق سامراء بهدفين دون مقابل بدوري الكرة الممتاز.

وسجل امانة بغداد هدفه في الدقيقة 61 عن طريق جبار كريم، وجاء الهدف الثاني عن طريق نبيل صباح من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وضيّف ملعب الساحر احمد راضي في نادي الكرخ ببغداد مباراة فريق نادي امانة بغداد وفريق نادي سامراء لحساب الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وبهذه النتيجة رفع فريق امانة رصيده للنقطة 33 بالمركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد سامراء عند النقطة 11 بالمركز الأخير.

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