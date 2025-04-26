امانة بغداد والمصافي يتوجان بالمركز الأول في بطولة بغداد المفتوحة للجوجيتسو

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة بغداد اليوم السبت بطولة اندية بغداد المفتوحة للجوجيتسو لفئتي الشباب والمتقدمين .

وقال رئيس الاتحاد العراقي مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، إن البطولة أُقيمت في بغداد للفترة من 25 الى 26 نيسان 2025 في المركز التخصصي التابع لاتحاد المصارعة في ملعب الشعب بمشاركة تسعة اندية عراقية.

واضاف ان البطولة شهدت تنافساً حاداً بين اللاعبين، وقد أفرزت عناصر شابة واعدة ستكون قاعدة للمنتخب الوطني .

كما أشار حسن إلى أن النتائج الختامية لفئة الشباب أسفرت عن حصول نادي المصافي على المركز الأول، وحل نادي الشباب بالمركز الثاني، بينما جاء نادي الشعلة ثالثاً، ثم نادي العدل بالمركز الرابع.

وتابع رئيس الاتحاد القول "أما نتائج المتقدمين أسفرت عن تتويج نادي امانة بغداد بالمركز الأول، وحل نادي الشباب ثانيا، ثم نادي الحدود بالمركز الثالث، يليه نادي الشعلة رابعاً".