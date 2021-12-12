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امانة بغداد والجيش يتوجان ببطولة اندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-12T18:32:40+0000
امانة بغداد والجيش يتوجان ببطولة اندية العراق للمصارعة الحرة والرومانية

شفق نيوز/ توّج فريق أمانة بغداد للمصارعة الحرة، يوم الاحد، بلقب بطولة اندية العراق للشباب التي اختتمت منافساتها في العاصمة بغداد.

وتربع مصارعو أمانة بغداد على عرش المسابقة المحلية، جاءَ بعد منافسة ساخنة وقوية مع لاعبي فريقي نفط البصرة، والشرطة، اللذان يمتلكان لاعبين على مستوى عالٍ، إلا أن لاعبي أمانة بغداد تمكنوا من إحراز اللقب.

وحل فريق نادي الاعظمية بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق ديوان الوقف السني.

بينما اسفرت نتائج بطولة أندية العراق للشباب بالمصارعة الرومانية عن فوز نادي الجيش بلقب البطولة تاركا المركز الثاني لفريق نادي الثورة، يليه نادي النجدة بالمركز الثالث، وحل نادي الكاظمية بالمركز الثالث مكرر.

وجرت نزالات البطولة في المركز التخصصي لاتحاد المصارعة في مجمع ملعب الشعب الدولي ببغداد.

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