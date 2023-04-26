امانة بغداد والبيشمركة يتنافسان للتأهل إلى الدوري الممتاز بلقاء حاسم

شفق نيوز/ حقق فريقا أمانة بغداد والبيشمركة فوزين مهمين، يوم الأربعاء، في منافسات الجولة 21 للمجموعة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ما يؤهلهما للتنافس على للصعود إلى الدوري الممتاز.

وتمكن أمانة بغداد من الفوز على الحويجة بنتيجة 3-0، بينما فاز البيشمركة خارج ملعبه على فريق البحري بنتيجة 3-2.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق أمانة 35، والبيشمركة 32 نقطة، وسيلاقي امانة بغداد بمباراته المقبلة في الجولة 22 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى فريق الصناعات على ملعب امانة بغداد، بينما يلاقي البيشمركة فريق الاتصالات على ملعب فرماندي بالسليمانية.

وضمن منافسات اليوم فاز فريق سامراء على الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-1، وتعادل فريق ميسان مع الاتصالات بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة تعادل الرمادي مع مصافي الجنوب.

وبحسب كتاب للاتحاد العراقي لكرة القدم، سيتأهل متصدر كل مجموعة من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز وسيهبط فريقان من كل مجموعة الى دوري الدرجة الثانية.

وكذلك هبوط فريقين من دوري الكرة الممتاز الى دوري الدرجة الاولى.