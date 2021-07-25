امانة بغداد تجدد لـ 13 لاعبا وتتفق مع جمال علي مدربا لفريقها الكروي للموسم المقبل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي بغداد عن اتفاقها مع المدرب جمال علي لتدريب فريق نادي امانة بغداد للموسم 2021-2022.

وقال عدي صبار الناطق الإعلامي باسم النادي لشفق نيوز ان الادارة اتفقت مع المدرب جمال علي الذي يقيم حاليا في تركيا لقيادة فريق امانة بغداد للموسم المقبل .

وأضاف صبار أنه تم الاتفاق للحضور الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لابرام العقد بشكل رسمي في مقر النادي .

وأوضح أن الاختيار جاء في ضوء السمعة الطيبة التي يتمتع بها الكابتن جمال علي ولانه مدرب من الطراز الاول وسيكون عاملا مهما في تهيئة الفريق للموسم المقبل .

واكد عدي صبار ان الادارة جددت عقود 13 لاعبا مثلو الفريق في الموسم السابق من بينهم المحترفين ساموئيل ايكو من نيجيريا وساديا اليفر من ساحل العاج .

وبين ان النادي جدد ايضا لحارس المنتخب ونادي اربيل السابق سرهنك محسن وكذلك تعاقد مع كابتن فريق نادي نفط الوسط خلدون ابراهيم لموسم واحد .

وكان فريق امانة بغداد خاض آخر مبارياته بالجولة 38 بختام منافسات الدوري الممتاز امام نفط ميسان والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف لينهي مشواره في المنافسات برصيد 50 نقطة بالمركز السابع .