الإيراني نجاتي يقود طائرة الشرطة العراقي الموسم المقبل

شفق نيوز / تعاقدت الهيئة الإداريّة لنادي الشرطة، يوم الاثنين، مع المدربِ الإيراني محمد حسين نجاتي، لقيادةِ فريق الكرةِ الطائرة خلال منافساتِ الدوري المقبل للموسم 2022-2023 الذي من المؤمل أن ينطلقَ نهايةَ الشهر المقبل.

وأكدَ المدير الإداري للفريق، سلام علي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المدربِ الإيراني، سيقود الوحدةَ التدريبيّة للفريق تأهبًا لمنافساتِ الموسم المقبل"، مشيراً إلى إيضاح صورةَ كاملة عن وضع الفريق للمدربِ الجديد، كما اطلع بدوره على مستوياتِ اللاعبين خلال تواجده في الوحدتين التدريبيتين الماضيتين.

وأضافَ علي، أن "النادي تعاقد أيضاً مع لاعبين اثنين اليوم لتمثيلِ الفريق خلال منافساتِ دوري الموسم المقبل، وسينخرطان في تدريباتِ الفريق، وهم كل من (بدر الدين محمد) قادماً من فريق الصناعة ولاعب منتخب الشباب (مصطفى عايد).

يذكرُ أن المدرب الإيراني محمد حسين نجاتي، سبق أن أشرف على تدريبِ فرق إيرانية عدة وكذلك قادَ بعض الفرق العراقيّة منها أربيل وشقلاوة.

يشارُ إلى أن الجهاز الفنيّ لفريق طائرة الشرطة، مؤلفٌ من المشرف عُضو الإدارة إحسان الدراجي، ومدير الفريق سلام علي، ومحمد حسين نجاتي مدربًا، يساعده كلاً من علي فوزي عبد وعامر عبد الكريم ومحمد زيدان.