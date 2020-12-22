الأول من نوعه في العراق.. مستشفى الطب الرياضي يصل لنسبة انجاز 44%

شفق نيوز/ أكد مدير مشروع المهندس مصطفى محمد لمستشفى الطب الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، أن نسبة الإنجاز الكلي لمشروع مستشفى الطب الرياضي وصل إلى 44%.

وقال مصطفى لوكالة شفق نيوز؛ ان النسبة تبشر بخير وأن العمل لم ينقطع رغم المعوقات التي واجهتنا، مبينا ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال متواصل شخصياً معنا وسهل امور عديدة لإنجاز المشروع باسرع وقت.

وبين ان المستشفى من ثلاث طوابق ويعد الأول من نوعه في العراق للرياضيين والتي تتسع لخمسين سريراً، مشيرا إلى أن العمل مستمر عبر خبراء ومختصين في الإنشاءات الهندسية من شركة روكيل الألمانية التي تسلمت المشروع منذ البداية.