الأول على الإطلاق.. "صاروخ ماديرا" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الاثنين، أن "صاروخ ماديرا" النجم كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ اللعبة يسجل هدف في 600 مباراة مختلفة.

وما يزال النجم البرتغالي، قائد النصر السعودي، يكسر الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم أسبوعاً بعد أسبوع ومباراة بعد أخرى وذلك بعد أيام من بلوغه حاجز الـ900 هدف في مشواره الكروي الزاخر بالإنجازات الفردية والتتويجات الجماعية.

وسجل رونالدو هدفاً في فوز فريقه النصر أمام العروبة في الدوري السعودي للمحترفين، السبت الماضي ضمن الجولة السادسة، لتكون تلك المباراة هي الـ600 التي يدون فيها رونالدو هدفاً على الأقل طيلة مسيرته.

ووفقاً لمعطيات رسمية نشرها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم (IFFHS)، أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب على الإطلاق في تاريخ كرة القدم يسجل هدف في 600 مباراة مختلفة.

وتفوق رونالدو على الكثير من النجوم الكبار في كرة القدم، وأولهم غريمه التقليدي، ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

وسجل رونالدو أول هدف في مسيرته في موسم 2002 ـ 2003 عندما كان يحمل ألوان فريقه الأم سبورتينغ لشبونة، وعمره آنذاك 17 عاماً وبضعة أشهر فقط.

ومنذ ذلك التاريخ أحرز أسطورة ريال مدريد 904 أهداف في 5 أندية مع منتخب البرتغال لكنه حقق إنجازاً شخصياً فريداً كونه سجل على الأقل هدفاً في 600 مباراة مختلفة، كان آخرها مواجهة العروبة السبت الماضي (3 ـ0).

كما أن نادي العروبة هو الخصم رقم 151 الذي يسجل في شباكه كريستيانو رونالدو طوال مشواره.

ويحتل ليونيل ميسي المركز الثاني في تسجيل الأهداف في أكبر عدد من المباريات وذلك برصيد 556 مباراة.

وفيما يلي قائمة 5 لاعبين سجلوا أهدافاً في أكبر عدد مختلف من المباريات في تاريخ اللعبة:

1ـ كريستيانو رونالدو - 600 مباراة.

2ـ ليونيل ميسي - 556 مباراة.

3ـ روماريو - 479 مباراة.

4ـ بيليه - 456 مباراة.

5ـ روبرت ليفاندوفسكي - 443 مباراة.