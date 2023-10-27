الأول عربياً و الـ13 عالمياً.. العراق يعزز موقعه بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز / أحرز العراق ميدالية فضية بدورة الألعاب الآسيوية الجارية أحداثها في الصين، عن طريق المبارز زين العابدين غيلان، وذلك في فعالية فردي سيف المبارزة.

وبعد حصد ميدالية اليوم، حلَّ العراق في المركز الـ13، من إجمالي 26 دولة مشاركة، والاول على مستوى الدول العربية برصيد 12 ميدالية ملونة، منها 3 ذهبية و5 فضية و4 برونزية، بدورة الألعاب الآسيوية في الصين.

ويتصدر الصين الدول المشاركة برصيد 393 ميدالية ملونة، منها 108 ذهبية و128 فضية و157 برونزية، وتأتي إيران ثانياً، ثم اليابان ثالثاً، وكوريا الجنوبية رابعاً، وأوزبكستان خامساً، وتايلند سادساً، وإندونيسيا سابعاً، والهند ثامناً.