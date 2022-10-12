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الأول بتاريخ العراق.. تحقيق وسام "السيف العربي" لفئة تحت 23

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-12T08:58:58+0000
الأول بتاريخ العراق.. تحقيق وسام "السيف العربي" لفئة تحت 23

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي للمبارزة، اليوم الأربعاء، أن الوسام النحاسي الذي حققه العراق في آسيا، يعد الأول في تاريخ اللعبة بفعالية السيف العربي لفئة 23 عاماً.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي للعبة، أزهر علي، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق حقق وساماً نحاسياً على مستوى آسيا لفئة تحت 23 عاماً، من بين 22 دولة مشاركة"، مبيناً أن "الوسام هو الأول في تاريخ فعالية السيف العربي لهذه الفئة".

وأوضح، أن "الوسام جاء بعد منافسة شرسة ونتائج متميزة للمنتخب، كان آخرها فوز مستحق للفريق على كازخستان بنتيجة 45 -37"، لافتاً إلى أن "المنتخب لفعالية السيف العربي، تألف من: مهدي رحيم، ومصطفى بشير، وعلي حسن، ومحمد فاخر".

وأشار إلى أن "وفد المنتخب العراقي سيعود اليوم إلى بغداد، قادما من الكويت بعد انتهاء البطولة".

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