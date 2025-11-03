الأولى من نوعها.. أربيل تحتضن بطولة العراق المفتوحة للغولف (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، اليوم الاثنين، انطلاق بطولة العراق المفتوحة للغولف لأول مرة في عاصمة إقليم كوردستان، بمشاركة عدد من الرياضيين ومحبي اللعبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه جرت مراسم افتتاح بطولة العراق المفتوحة للغولف، بحضور ممثلين عن الاتحاد العراقي للغولف ومسؤولين في القطاع الرياضي، إضافة إلى عدد من القناصل والدبلوماسيين.

وأشار مراسلنا إلى أن البطولة أُقيمت في محافظة أربيل، بتنظيم من الاتحاد العراقي للغولف، وبالتنسيق مع المديرية العامة للرياضة في أربيل.

وبحسب مراسلنا نقلا عن المنظمين فإن إقامة البطولة في أربيل، جاء ضمن مساعي تطوير رياضة الغولف في الإقليم والعراق عموماً، وتعزيز حضورها ضمن الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تستضيفها المدينة.

وتقام البطولة بدءاً من اليوم وحتى يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في ملعب أربيل هيلز للجولف.

وتُقام البطولة وفقًا لقواعد الاتحاد العراقي للغولف المعتمدة من قِبل هيئة تنظيم الغولف (R&A)، والقواعد المحلية لملعب أربيل هيلز للغولف المعتمدة من قِبل اللجنة التنفيذية للبطولة.

وستكون القواعد المحلية متاحة خلال الجولة التدريبية الرسمية لهذه الفعالية المُدرجة ضمن تصنيف WAGR العالمي للغولف للهواة.

ودخلت اللعبة إلى العراق بعد سقوط الحكم العثماني، ودخول القوات البريطانية الى العراق والمنطقة في عام 1921.