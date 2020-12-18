الأولى من نوعها .. بابل تحتضن بطولة "قادمون يا عراق"

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية، يوم الجمعة، عن مواصلة الاستعدادات لإقامة بطولة للأكاديميات المختصة بهذا النوع من الرياضة، على مضمار منتجع بابل السياحي في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول الجاري.

وقال أمين سر نادي العراق، قتيبة الطائي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الملاكات الإدارية والفنية في نادي العراق، والاتحاد العراقي للدراجات النارية، تواصل استعدادتها وتحضيراتها لتنظيم بطولة (قادمون يا عراق) الخاصة بأكاديميات العراق للسيارات والدراجات النارية.

واضاف ان البطولة ستقام في 25 من الشهر الجاري على مضمار منتجع بابل السياحي في محافظة بابل، بمشاركة أكاديميات، بغداد، وبابل، والأنبار، وديالى، وكربلاء، وواسط، والمثنى، والديوانية، ذي قار، ونينوى، والبصرة، والنجف، والسليمانية.

واشار الطائي الى ان هذه البطولة تعد ضمن المنهاج الخاص بنادي العراق واتحاد الدراجات، ولاسيما انها الأولى من نوعها للأكاديميات وفي المحافظات العراقية.

وبين ان البطولة ستكون لفعالية (الدرفت) في خطوة للسير على خطى الأندية العالمية، ووفق روزنامة الاتحاد الدولي للعبة، لاسيما بعد حصول العراق مؤخراً على الاعتراف الدولي الذي سيلقي بظلاله الايجابية على واقع هذه الرياضة في العراق.