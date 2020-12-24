"الأولى من نوعها".. انطلاق بطولة شمال شرق سوريا لكرة الطائرة

شفق نيوز/ انطلقت بطولة كرة الطائرة شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، وتستمر لمدة خمسة أيام في مدينة الرقة.

وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة الرياضة والشباب في الإدارة الذاتية مها محمد في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الهيئة ستشرف على البطولة التي تحمل شعار "حتما سننتصر" وهي من ضمن سلسلة البطولات على مستوى شمال وشرقي سوريا.

وأضافت "محمد"، أن البطولة هي الأولى من نوعها ويشارك فيها ١٢ نادي من مختلف مناطق نفوذ الإدارة الذاتية.

وأشارت أن البطولة تجري على نظام المجموعات، حيث نظمت الأندية المشاركة في أربعة مجموعات، يتأهل المتصدر من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، لتقام حينها مبارتان، سيتأهل منهما الفريقين الفائزين للدور النهائي للعب على لقب البطولة.