الأولى من نوعها.. العراق ينظم بطولة دولية لجمال الخيول الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للفروسية، يوم الأحد، عن تنظيم فعالية هي الأولى من نوعها في البلاد مخصصة لاستعراض جمال الخيول، فيما نظّم بطولة أندية العراق للقفز الأولمبي.

وقال رئيس الاتحاد، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد شرع بالتحضيرات لتنظيم بطولة "سومر" الدولية لجمال الخيول المزمع إقامتها مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف "ستكون هذه البطولة الحدث الأبرز والأول من نوعه في بغداد نظراً لحجم المشاركة العربية والدولية، بما يليق بالفروسية العراقية ويعكس تراث و حضارة بلدنا".

إلى ذلك، أشار مفتن إلى أن الاتحاد نظّم اليوم بطولة أندية العراق للقفز الأولمبي في مضمار الاتحاد بمنطقة الجادرية وسط بغداد بمشاركة فرساناً من كلا الجنسين مثلوا 11 نادياً من بغداد والمحافظات، وبحضور جماهيري كبير وعدداً من المسؤولين ووسائل الإعلام.

وأكد أن إقامة بطولة العراق للقفز الأولمبي تأتي ضمن منهاج العمل المتواصل للاتحاد للعام الحالي بهدف الوقوف على مستويات الفرسان وتعزيز قدراتهم استعداداً للمشاركة في البطولات الخارجية.

وشارك الفرسان في بطولة القفز الأولمبي بارتفاع 60 - و80 - و100 - و110سم، وجاءت النتائج على النحو التالي: في فعالية 60سم حقق الفارس محسن الماهر المركز الأول، والفارسة هبة الله سلام المركز الثاني، والفارس ملك زياد المركز الثالث.

وفي فعالية ارتفاع 80سم حقق الفارس حسين علي المركز الأول، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس إيهاب علي، وجاءت نتائج فعالية 100سم بفوز الفارس علي عبد الكريم بالمركز الأول، والفارس عمار عامر بالمركز الثاني، وحصل الفارس يوسف مفتن على المركز الثالث.

فيما كانت نتائج فعالية ارتفاع 110سم حصول الفارس مصطفى مفتن على المركز الأول، والفارسة مينا ماهر بالمركز الثاني، والفارس محمد أياد بالمركز الثالث.