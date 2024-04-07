الأولمبي يغادر بغداد بلاعبين محليين والمحترفون يلتحقون إلى قطر تباعاً

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، أن طائرة وفد المنتخب ستقلع من مطار بغداد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في نهائيات آسيا التي تنطلق منتصف الشهر الحالي.

وقال مدرب حراس المنتخب صالح حميد، لوكالة شفق نيوز، ان طائرة الوفد العراقي ستقلع متوجهة الى قطر عند الساعة العاشرة مساءً، وسيكون موعد الوصول بعد منتصف الليل، وسيبدأ المنتخب وحدته التدريبية الاولى إستعدادا لأهم حدث كروي لمنتخب العراق تحت 23 عاماً .

واضاف ان الطائرة ستحمل على متنها لاعبي المنتخب المحليين والكادرين الاداري والفني للوفد العراقي الذين تمت دعوتهم من الاندية المحلية العراقية .

واضاف، ان اللاعبين المحترفين في دوريات الأندية الخارجية سيصلون تباعاً الى قطر وسيلتحقون بتدريبات المنتخب حسب الحجوزات وموعد تفريغ انديتهم لهم .

واشار الى ان الفريق سيخوض بعد أربعة أيام من وصوله مباراته مع نظيره الياباني في لقاء ودي مهم، بينما سيخوض اولى مبارياته الرسمية أمام تايلاند في السادس عشر من الشهر الحالي.

وكانت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً وضعت منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.

وتنطلق منافسات البطولة منتصف شهر نيسان الجاري في قطر.