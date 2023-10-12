الأولمبي يستعد لموقعة المغرب وشنيشل: مرتاحون للمعسكر التدريبي

شفق نيوز/ يلتقي المنتخب الاولمبي العراقي، نظيره المغربي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، (بتوقيت بغداد)، على ملعب الأب جيكو في مدينة الدار البيضاء، تحضيراً لنهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً في قطر والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية في باريس 2024.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز إن "مباراة اليوم استعداداية لنهائيات كأس آسيا ومن ثم أولمبياد باريس 2024"، مبينا ان "الفريق يستعد بشكل متواصل في تدريباته واجرى أمس اخر وحدة تدريبية استعدادا للقاء اليوم واللقاء الودي الثاني الذي يليه امام الدومنيكان".

وعبر شنيشل عن "ارتياحه لإقامة التجمع الحالي وخوض مباراتين وديتين سيتم من خلالهما التعرف على قدرات اللاعبين وخلق روح الفريق الواحد في صفوف المنتخب فضلا عن التطور والاستعداد وبلوغ الجاهزية قبل الدخول في الاستحقاق الآسيوي الرسمي المقبل" .

واضاف ان "الاستحقاق الآسيوي سيكون على مستوى عالٍ، خصوصاً بتواجد أفضل منتخبات القارة، وهنا لابد من بذل الجهد في التحضيرات قبل الدخول في المنافسات الفعلية".

واكد ان "لاعبي الاولمبي جاهزون للقاء اليوم امام منتخب المغرب سيما بعد استكمال تشكيلة منتخبنا واستعداده بأجواء مثالية تاهباً للقاء اليوم" .

ووضع الاتحاد الآسيوي منتخب العراق الاولمبي بالمستوى الثاني الى جانب منتخبات أستراليا، فيتنام، كوريا الجنوبية.