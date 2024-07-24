الأولمبي المصري يستهل مشاوره في باريس بتعادل سلبي مع الدومينيكان

شفق نيوز/ تعادل منتخب مصر الأولمبي سلباً مع منافسه الدومينيكان، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كل من إسبانيا وأوزباكستان.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبي مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.