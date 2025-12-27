الأولمبي العراقي يوضح أسباب إضافة 3 لاعبين لقائمة المنتخب

شفق نيوز- بغداد

‏أكد المديرُ الإداريُّ للمُنتخبِ الأولمبيّ، نديم كريم، يوم السبت، أن استدعاءَ ثلاثة لاعبين إلى قائمةِ المنتخبِ، التي ستشاركُ في نهائياتِ كأس آسيا للمنتخباتِ الأولمبيّة، جاءت تحسباً لأي طارئٍ يتعلقُ بشأنِ مشاركةِ عددٍ من اللاعبين في البُطولة.

‏وقال كريم إن، اللاعبين (أموري فيصل وموسى مسلم وآدم طالب) يخضعون حاليًا إلى الفحصِ الطبيّ من أجل الوقوفِ على جاهزيتهم، والتأكد من قدرتهم على المُشاركةِ في البطولةِ، بعد الإصاباتِ التي لحقت بهم أثناء المُشاركة في بطولةِ كأس الخليج التي أقيمت في قطر.

وأضاف أن "اللاعبين (ليث ضياء ومحمد غالب وكرار علي) تمت إضافتهم كلاعبين احتياط في القائمةِ حسب لوائح الاتحادِ الآسيويّ التي تسمحُ بتغييرِ اللاعبين قبل يومٍ واحدٍ من انطلاقِ البطولة".