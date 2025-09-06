الأولمبي العراقي يواجه نظيره العُماني اليوم في ثاني مبارياته بكأس آسيا

شفق نيوز- بنوم بنه

يخوض المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، ثاني مبارياته ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ويلاقي المنتخب العراقي، نظيره العُماني عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، وذلك على ملعب مدينة "بنوم بنه" بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه.

ويتأهل الفائز إلى النهائيات أبطال المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل الوصافة، ليكتمل عقد المنتخبات الـ16 المشاركة، بجانب السعودية المتأهلة تلقائياً.

واختتم أسود الرافدين تدريباتهم التحضيرية يوم أمس الجمعة، في أجواء حماسية، وسط معنويات عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في مستهل مشواره بالتصفيات، حيث تغلب على منتخب باكستان بنتيجة 8-1، في عرض هجومي قوي أظهر جاهزية المنتخب للمنافسة الجادة على بطاقة التأهل.

وتضم مجموعة العراق كلاً من صاحب الأرض والضيافة كمبوديا، وسلطنة عُمان، وباكستان، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات الأحد عشر.

وستقوم بنقل المباراة بين العراق وعُمان، قناتين هما قناة الرابعة الرياضية العراقية، وقناة عمان الرياضية.