الأولمبي العراقي يواجه كمبوديا لحسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز- بغداد

يواجه المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 عاما، اليوم الثلاثاء، نظيره الكمبودي في مباراة حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2026.

وتقام المباراة على الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد وستنقل على قناة الرابعة الرياضية العراقية.

ويلعب منتخب العراق في المجموعة G، والتي تضم منتخبات: عمان وباكستان وكمبوديا.

يذكر أن التصفيات تضم 11 مجموعة، المركز الأول في كل المجموعة يضمن التأهل لصاحبه، بينما يُنافس أصحاب المركز الثاني على أفضل أربع ثواني.

ويتصدر العراق المجموعة برصيد 6 نقاط ، بعد أن قد حقق فوزاً صعباً على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في كمبوديا فيما اكتسح المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1.