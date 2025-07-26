الأولمبي العراقي يواجه شبيبة القيروان التونسي اليوم استعدادا لبطولة آسيا

شفق نيوز- تونس

يخوض المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، مباراة ودية مع فريق شبيبة القيروان التونسي، ضمن معسكره التدريبي المقام له حاليا في تونس استعدادا لتصفيات كأس آسيا أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال مدرب الفريق عماد محمد، باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز إن "مباراة اليوم مهمة في معرفة الجهاز الفني على قدرات اللاعبين لاسيما وأن أغلبهم يلعب مباراة الاستعداد الأولى ضمن معسكر تونس".

وأضاف أن "المباراة التجريبية اليوم، تعد الأولى لمنتخبنا الأولمبي، ضمن معسكرهِ التدريبي في تونس، والتي تدخل ضمن منهاج الإعداد لتصفيات كأس آسيا في كمبوديا أيلول/سبتمبر المقبل".

وبين أن "فريق شبيبة القيروان من الفرق الجيدة وهو يلعب ضمن مصاف فرق الدوري التونسي الممتاز، ونسعى لاشراك أكبر عدد من لاعبينا لخلق روح الانسجام بين اللاعبين وهم يخوضون مباراة رسمية".

وبين أن "المباراة ستقام اليوم السبت، عند الساعة الساعة السادسة مساءً في ملعب المركب الرياضي الدولي بمدينة عين دراهم التونسية".

ووقع منتخب العراق الأولمبي في المجموعة السابعة من تصفيات آسيا إلى جانب كمبوديا وعمان وباكستان، وتنطلق التصفيات للفترة من 1 ولغاية 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان المدرب عماد محمد، قد أختار 26 لاعباً لمعسكر تونس هم كل من: حسين حسن، ليث ساجد، رضا عبد العزيز لحراسة المرمى، وكاظم رعد، عباس عدنان، حسين فاهم، سجاد محمد فاضل، علي صادق، حيدر حمد، أموري فيصل، أحمد عايد، حيدر عبد الكريم، مصطفى نواف، ذو الفقار يونس، عمر عبد مجباس، حسن عماد، قاسم محمد، علي مخلد، عبد الرزاق قاسم، كرار علي، حسن خالد، سجاد محمد مهدي، عباس عادل، مسلم موسى، مصطفى قابيل، علي جاسم.