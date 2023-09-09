اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه تيمور الشرقية وشنيشل يؤكد الجاهزية

شفق نيوز/ يستضيف ملعب نادي الكويت الكويتي، عند الساعة السادسة عصراً من يوم السبت، مباراة المنتخب الأولمبي العراقي، ونظيره تيمور الشرقية، لحساب الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً، في المجموعة F.

ويتصدر المنتخب الأولمبي العراقي، ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى بثلاث نقاط عن منتخب الكويت بفارق الأهداف الذي فاز على تيمور الشرقية 4-0، حيث تنحصر المنافسة بين المنتخبين العربيين للتأهل عن المجموعة السادسة.

وكان المنتخب الأولمبي، قد اكتسح نظيره ماكاو بنتيجة 13-0 وهي النتيجة الأكبر حتى الآن في جميع مباريات التصفيات الآسيوية للمنتخبات تحت 23 عام.

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل لوكالة شفق نيوز، أن "المنتخب جاهز للقاء اليوم والجميع يتمتع بصحة جيدة باستثناء اللاعب نهاد محمد الذي يعد من اللاعبين المهمين لكنه سيغيب عن الفريق بسبب ألم في كاحل قدمه، وبالتالي سيكون خارج حساباته مع التركيز لمعالجته خلال المرحلة المقبلة من قبل الكادر الطبي".

وحث شنيشل، اللاعبين على تقديم كل مالديهم وعدم التهاون بالفريق الخصم ، مشيراً إلى ان لاعبيه يتمتعون بمعنويات عالية ومستعدون بشكل كامل لملاقاة تيمور الشرقية وأنه وضع الخطة التي سيواجه من خلالها الفريق المنافس.

وأنهى المنتخب الأولمبي مساء امس الجمعة، آخر تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب تيمور الشرقية اليوم السبت في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة المؤهلة للنهائيات القارية.