الأولمبي العراقي يواجه تونس ودياً استعداداً لنهائيات آسيا 2026

شفق نيوز- تونس

يخوض المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الثلاثاء، المباراة الودية الثانية له أمام نظيره التونسي في إطار التحضيرات لنهائيات آسيا 2026 في السعودية.

وتقام المباراة في الساعة الـ 4:00 من مساء اليوم، على ملعب شبيبة القيروان في تونس.

وتأتي مباراة اليوم وهي الودية الثانية للفريقين ضمن معسكر تدريبي للأولمبي العراقي بدأ في السابع من الشهر الحالي في تونس، وشمل مباراتين وديتين استعداداً للاستحقاق القاري.

وأجرى المنتخب الأولمبي العراقي، مساء أمس الاثنين، اخر وحدة تدريبية له قبل لقاء اليوم في مدينة سوسة التونسية ضمن معسكر تحضيراته الذي يقام باستضافة الاتحاد التونسي للعبة، وذلك استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا دون 23 عاماً في السعودية العام المقبل.

وكان المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم تحت 23 عاماً، قد خسر مساء السبت الماضي، أمام نظيره التونسي بنتيجة 3-1 ، في مباراة ودية أقيمت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب العراقي أن "المباراتين الوديتين تهدفان إلى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً، وتعزيز الانسجام قبل خوض المنافسات الرسمية لكأس آسيا 2026".