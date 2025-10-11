الأولمبي العراقي يواجه تونس ودياً استعداداً لنهائيات آسيا 2026

شفق نيوز- بغداد

يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم تحت 23 عاما، مضيفه التونسي، مساء السبت، في مباراة ودية بمدينة سوسة التونسية، استعداداً لنهائيات آسيا 2026 في السعودية.

وستقام المباراة التي تعد استعدادية لمنتخب العراق قبل خوض الاستحقاق الاسيوي ، على الملعب الأولمبي بسوسة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد .

وسيرتدي منتخب العراق الاولمبي في لقاء اليوم الزي الأخضر، بينما يرتدي المنتخب التونسي الزي الأبيض، وكذلك تم الاتفاق على عدد التبديلات التي ستكون مفتوحة.

وأجرى الأولمبي العراقي آخر وحدة تدريبية أمس الجمعة، في مدينة سوسة التونسية، قبل خوض اللقاء الودي اليوم، ضمن معسكره التدريبي الذي اقيم تحضيراً لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً في السعودية العام المقبل.

وسيتواجه المنتخبان في الودية الثانية يوم 14 من الشهر الحالي بملعب حمدة العواني بالقيروان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وبدأ الاولمبي العراقي معسكره التدريبي في تونس في السابع من الشهر الحالي، و يتخلله خوض مباراتين وديتين يومي 11 و14 تأهباً للاستحقاق المقبل.