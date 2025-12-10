الأولمبي العراقي يواجه الإمارات لحسم التأهل في كأس الخليج تحت 23 سنة

شفق نيوز- الدوحة

يواجه الاولمبي العراقي، يوم الاربعاء، نظيره الإماراتي في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.

وتنطلق مباراة العراق مع الإمارات في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على ملعب أسباير في الدوحة.

ويعتلي منتخب الامارات صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، برصيد 6 نقاط من فوزين، في حين يحل منتخب العراق وصيفا برصيد 3 نقاط، ومنتخب اليمن بنفس رصيد العراق.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 ولغاية 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة التي تُعد إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة.

ويلعب الاولمبي العراق في المجموعة B الى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن في بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً التي تقام بدولة قطر.

وتمكن المنتخب الاولمبي العراقي ،الأحد الماضي، من تحقيق الفوز على منتخب سلطنة عُمان بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات دون 23 عاماً.

فيما خسر الخميس الماضي ، أمام نظيره اليمني 2-1، في مشواره الأول ببطولة كأس الخليج تحت سن 23 عاما التي تستضيفها قطر.

وكانت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات تحت 23 عاماً.

وجرت القرعة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في مقر الاتحاد الخليجي بالدوحة حيث جرت مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمانية.