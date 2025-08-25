الأولمبي العراقي يواجه الهند ودياً

شفق نيوز- بغداد

يواجه المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الاثنين، نظيره الهندي وديا استعدادا لتصفياتِ كأس آسيا التي ستستضيفها كمبوديا في الثالث من الشهر المقبل.

وتقام مباراة اليوم في ملعب UM Arena Stadium، الذي يقع داخل جامعة مالايا في كوالالمبور.

وعن هذه المباراة، قال المدير الإداري للمنتخب، نديم كريم، لوكالة شفق نيوز، إن المواجهة تعتبر تجريبية للاعبي المنتخب وقد قرر المدربان ان تكون المباراة مغلقة، مؤكداً استعداد الأولمبي بشكل جيد في معسكراته الداخلية والخارجية بغياب بعض اللاعبين لارتباطهم مع انديتهم.

وأضاف كريم، أن مدرب المنتخب عماد محمد، يسعى من خلال الوديات الوقوف على التشكيلة الأنسب التي تمثل المنتخب الاولمبي في الاستحقاق الاسيوي المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي الأولمبي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات البلد المستضيف كمبوديا وسلطنة عمان وباكستان.