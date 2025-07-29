الأولمبي العراقي يهزم البنزرتي التونسي بثنائية نظيفة ودياً

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب الأولمبي العراقي فوزاً مستحقاً على فريق نادي الرياضي البنزرتي التونسي بنتيجة 2-0، في مباراة ودية أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في تونس.

وأُقيمت المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب المركب الرياضي الدولي في مدينة "عين دراهم" التونسية، وتعد المواجهة الودية الثانية للمنتخب في إطار استعداداته لتصفيات كأس آسيا المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان المنتخب العراقي قد خسر مباراته الودية الأولى ضمن المعسكر نفسه أمام فريق شبيبة القيروان التونسي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى مساء السبت الماضي على ملعب مجمع "عين دراهم".

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كمبوديا، وعمان، وباكستان، وتُقام التصفيات في الفترة من 1 إلى 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان مدرب الأولمبي العراقي عماد محمد، قد اختار 26 لاعباً لمعسكر تونس، وهم كل من: حسين حسن، وليث ساجد، ورضا عبد العزيز لحراسة المرمى، وكاظم رعد، وعباس عدنان، وحسين فاهم، وسجاد محمد فاضل، وعلي صادق، وحيدر حمد، وأموري فيصل، وأحمد عايد، وحيدر عبد الكريم، ومصطفى نواف، وذو الفقار يونس، وعمر عبد مجباس، وحسن عماد، وقاسم محمد، وعلي مخلد، وعبد الرزاق قاسم، وكرار علي، وحسن خالد، وسجاد محمد مهدي، وعباس عادل، ومسلم موسى، ومصطفى قابيل، وعلي جاسم.