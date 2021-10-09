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الأولمبي العراقي ينهي وحدته التدريبية تحضيراً لمباراة نظيره السعودي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-09T18:29:47+0000
الأولمبي العراقي ينهي وحدته التدريبية تحضيراً لمباراة نظيره السعودي

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الأولمبيّ العراقي لكرة القدم وحدته التدريبية، مساء اليوم السبت، على ملعب رديف نادي النهضة في الدمام، تحضيراً لمباراة المنتخب الأولمبي السعودي يوم غدٍ الأحد في نصف نهائي بطولة غرب آسيا، في المباراة التي ستقام على استاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة الثامنة مساءً. 

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الملاك التدريبي، بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، ألقى محاضرةً فنيةً للاعبين في الفندق قبل التوجه للوحدة التدريبية، لشرح بعض الملاحظات التي حصلت في مباراة منتخب لبنان الأولمبي أمس الجمعة، وكذلك التركيز على مباراة الغد أمام المنتخب الاولمبي السعودي. 

وأشار البيان؛ أن "الوحدةُ التدريبية شهدت اندفاعاً وحرصاً كبيراً من قبل جميع اللاعبين، بينما لم تتأكد مشاركة اللاعبين (عباس بديع وحسين عمار ونهاد محمد) في مباراة الغد، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة مدى جاهزيتهم للتواجد في مباراة نصف النهائي". 

ولفت البيان إلى أن المنتخب الأولمبيّ العراقي سيرتدي الزي الأبيض الكامل في المباراة، بينما سيرتدي الاولمبي السعودي الزي الأخضر.

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