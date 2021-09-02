الأولمبي العراقي ينهي وحدته التدريبية الأولى في الفجيرة تحضيراً لوديتي الإمارات

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، وحدته التدريبية الأولى على ملاعب إمارة الفجيرة، تحضيراً لمواجهة منتخب الامارات الأولمبي ودياً في الرابع والسادس من شهر ايلول الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الملاك التدريبي للمنتخب الاولمبي، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، ألقى محاضرةٍ فنيةٍ للاعبين في فندق الإقامة، لشرح منهاج معسكر الامارات وخوض المباراتين الوديتين.

واشار الى ان الوحدة التدريبية الاولى للمنتخب شارك فيها جميع اللاعبين المدعوين لوديتي منتخب الامارات الاولمبي، بما فيهم المحترفون السبعة، حارس المرمى نديم نادر من نادي فالكينبري السويدي، ومتين صالح من نادي بروندبي الدنماركي، ويوهان زيتونة من نادي اتلانتي المكسيكي، وحسن صادق من نادي الخريطيات القطري، وزيدان إقبال من نادي مانشستر يونايتد تحت 23 عاماً، وهيران أحمد من نادي ثون السويسري، ويوسف زيتونة من نادي ابولنيا الألباني.

وسيخوض المنتخب الاولمبي العراقي يوم غد الجمعة، وحدته التدريبية الثانية على ملعب المباراة الرئيسي في نادي الفجيرة، استعداداً لخوض المواجهة الاولى أمام منتخب الامارات الاولمبي بعد غدٍ السبت.