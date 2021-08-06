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الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-06T16:48:35+0000
الأولمبي العراقي ينهي معسكره التدريبي في كربلاء

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم معسكره التدريبي في محافظة كربلاء والذي استمر لمدة عشرة أيام للفترة من 28 من الشهر الماضي ولغاية يوم الجمعة، بقائمة أولية ضمت 54 لاعباً، للاطلاع على أدائهم من خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية. 

وقالَ المدير الإداري للمنتخب، جليل صالح لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الاولمبي أنهى معسكر كربلاء الذي كان التجمع الاول للمنتخب بعد غياب دامَ لأكثر من سنة ونصف السنة، نتيجة غياب الاستحقاقات الرسمية وعدم وجود ملاك تدريبي". 

وأضافَ صالح أن "معسكر كربلاء كان ناجحاً بكل المقاييس، والمدرب التشيكي ميرسلاوف سوكوب أبدى رضاه التام عن أجواء المعسكر من ناحية فندق الإقامة، وكذلك التدريبات التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي"، منوها إلى أن "المدرب بات لديه فكرة واضحة عن جميع اللاعبين الذين خاضوا المعسكر". 

وختمَ المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي ان "المدرب سيعلن في الأيام القريبة المقبلة القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي الذي من المؤمل إقامته في تركيا في الثامن عشر من الشهر المقبل، والذي سيكون ضمن تحضيرات المنتخب لبطولة غرب آسيا وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً".

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