الأولمبي العراقي ينهي آخر تحضيراته وشنيشل يؤكد الجاهزية للمواجهة الحاسمة أمام الكويت

أنهَى المنتخب الأولمبيّ العراقي، مساء اليوم الاثنين، آخرَ وحداته التدريبيّة على ملعبِ جابر الأحمد، استعداداً لمُواجهةِ نظيره الكويتيّ في إطار اختتام منافساتِ المجموعة السادسة المؤهلة للنهائياتِ الآسيويّة.

وبشأن آخر الاستعداداتِ، أكد المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "جميع اللاعبين بأتم الجاهزيّة للمُواجهةِ الحاسمة أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الكويتي".

وقال شنيشل؛ إن "في أكثر من مناسبةٍ أوضحنا أن منافسنا الوحيد في المجموعة هو المنتخب الكويتي، وعلى هذا الأساس كانت لدينا متابعةٌ دقيقةٌ منذ وقتٍ ليس بالقصير على كل الجوانب الفنيّة للفريق تمهيداً لوضع النهج الخططيّ الذي يتناسب مع المباراة".

وأضاف: "تحدثنا مع اللاعبين حول عدة نقاط تختص بالمباراةِ، وفي مقدمتها عدم الانخداع بنتيجة المباراتين السابقتين كونها جاءت مع منتخبين مع احترامي لهما متواضعين على الصعيد الفني".

وفي معرض الإجابةِ عن سؤالٍ حول جاهزيّة اللاعب يوسف الإمام، قال: إن "يوسف بأتم الجاهزيّة، وما تعرضَ لهُ خلال المواجهة الأخيرة أمام منتخب تيمور الشرقية مجرد كدمة لن تحول دون مشاركته في المباراةِ المُقبلة".

واختتم حديثه قائلاً: إن "لدينا ثقةٌ كبيرةٌ بجميع لاعبينا، وهم يعون أهميةَ بذل قصارى الجُهود لخطف بطاقةِ التأهل الأولى عن المجموعة، والابتعاد عن أي حساباتٍ مُعقدة".