الأولمبي العراقي ينهي آخر تحضيراته استعداداً لمواجهة تيمور الشرقية

شفق نيوز/ أنهَى المنتخبُ الأولمبيّ العراقي مساء اليوم الجمعة، آخرَ تحضيراته استعداداً لمواجهةِ منتخب تيمور الشرقية غداً السبت في إطار الجولة الثانية من منافساتِ المجموعة السادسة المؤهلة للنهائياتِ القارية.

وقال المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أنهينا مساء اليوم آخر وحداتنا التدريبيّة استعداداً لمواجهة الغد أمام منتخب تيمور الشرقية الذي سيضيفها ملعب نادي الكويت، وتم وضع النهج الخططي الذي يتناسب مع مستوى المنافس".

وأضاف شنيشل؛ أنه "بلا شكٍ تم تحديد مواطئ القوة والضعف لدى منتخب تيمور الشرقية من خلال الجانب التحليليّ والإحصائي على وفق المستوى الذي تم تقديمه أمام المنتخب الكويتي في إطار الجولة الأولى".

وبيّنمدرب المنتخب الاولمبي؛ أن "لاعبينا يعون تماماً أهميةَ تحقيق الفوز وبنتيجة تفوق نتيجة الكويت على الرغم من إن تيمور الشرقية منتخب منظم وجيد، ومدربهم يمتلك عقليةً وفكراً يتشابه مع كوريا الجنوبية وقريب من فيتنام واندونيسيا، لذا نحترم جميعَ المنتخبات، وعلينا أن نتعامل مع المباراة باحترافيةٍ عالية".

وأوضح أن "جميع لاعبينا بالجاهزيةِ التامة للمباراةِ باستثناء اللاعب نهاد محمد الذي يعاني من أوجاعٍ على مستوى الكاحل، وقد يكون خارج حسابات المباراة"، لافتاً إلى إن "الرطوبةَ العالية التي تشهدها أجواء الكويت تجعلنا نحاول تنشيطَ الفريق بشكل دائم، خصوصاً خطي الوسط والهجوم".

واختتم المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، حديثه قائلاً: "تمّ تهيئة اللاعبين نفسياً لتجاوز نتيجة مباراة ماكاو الكبيرة كونها مواجهة قد تخدعُ اللاعبين، سيما إن المباراة لم تكن تنافسيةً، وشددنا على أن تكون الجدية حاضرةً منذ الدقائق الأولى للقاء، وهذا ما هو متوقعٌ من اللاعبين الذين نتمنى أن يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم".