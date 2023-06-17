الأولمبي العراقي ينهي تحضيراته لمواجهة عمان غداً في نصف نهائي غرب آسيا

شفق نيوز/ أجرى منتخب العراق الأولمبيّ، مساء اليوم السبت، مرانه في ملعبِ نادي الزوراء استعداداً للقاءِ نظيره العماني في إِطار الدور نصف النهائي لبُطولةِ الوطنيّ إيرثلنك غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبية دون 23 عاما.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وعُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد، مشرف المنتخب الأولمبيّ غانم عريبي.

وأعرب المديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل عن شكره وتقديره للجماهير العراقيّة التي تواجدت يوم أمس الجمعة في ملعبِ المدينة الدوليّ لمؤازرة منتخبنا في بطولةِ غرب آسيا، وكانوا خيرَ داعم ليقدم اللاعبون قصارى جهودهم لتحقيقِ الانتصار وبلوغ نصف نهائي البطولة.

وقال شنيشل، إن "الجهازَ الفنيّ يبحثُ عن الاستقرارِ الفنيّ في كل مباراةٍ، وهو ما سينعكسُ إيجاباً بلا شكٍ على النتائج، لاسيما أن البطولةَ تعدُّ محطةً مهمةً في مشوار تحضيراتنا لولوج التصفياتِ الآسيويّة".

وأضاف، "نسبياً على مستوى إراحة اللاعبين قد يصب ذلك في مصلحةِ المنتخب العماني، ولكن الجهاز الفنيّ تعامل مبكراً مع هذا الجانبِ لعدم السيطرة أو التأثير نفسياً على اللاعبين". واختتم حديثه قائلاً، إن "فرصُ التتويج متساويةٌ لدى المنتخبات الأربعة، وكحال جميع المنتخبات سيكون طموحنا بلوغَ منصة التتويج أيضاً، وسنبذل قصارى الجهود من أجل تحقيقِ ذلك".

من جانبه، أشار اللاعبُ، منتظر عبد الأمير إلى ان "ضيقَ فترة استراحة المنتخب على الرغم من قلتها لكن لن تكون عائقاً أمام خوض مباراة الغد، سيما بعد الوصول إلى مبارياتِ إقصاءِ المغلوب".

ولفت إلى، ان "الجهاز الفنيّ شخّصَ ايجابياتَ وسلبياتَ المنتخب العمانيّ، وعلينا كلاعبين تطبيقُ المنهاج المعد للمباراة".

فيما أكد اللاعبُ يوسف الإمام على "ضرورةِ مواصلة تحقيق النتائج الايجابيّة في البطولةِ لإفراح الجماهير العراقيّة التي ضربت أروعَ صورة يوم أمس من خلال التوافدِ بكثرةٍ لدعمنا، لذا سيكون شكرنا لهم من خلال تقديم أقصى جهودنا في الملعبِ عبر تطبيق الواجبات المنوطة بنا من قبل الجهازِ الفنيّ الذي وضع النهجَ الخططيّ المناسب".

بينما قال اللاعبُ مصطفى سعدون، إن "التصاعدَ الفنيّ كما هو ملحوظٌ جاءَ بشكلٍ طبيعي أثر انسجامِ اللاعبين وتطبيق فكر الجهاز الفنيّ، خصوصاً وكما هو معلوم للجميع أن منتخبنا لم يتجمع سابقاً باستثناءِ بطولة الدوحة، لذا لم يتحصل على الوقتِ اللازم للتدريب"، مؤكدا في الوقت نفسه على ان "اللاعبين يملكون الحافزَ الأكبر لتحقيق اللقب عبر إقامةِ البطولة على أرضنا وبين جمهورنا، وبلا شكٍ التتويج بالكأس سيرسم الفرحةَ على محياهم".