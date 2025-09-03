الأولمبي العراقي يمطر شباك باكستان بثمانية في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز- بنوم بنه

حقق المنتخب الأولمبي العراقي فوزا كبيراً وأول انتصار له بنتيجة 8-1 ، اليوم الأربعاء، على حساب نظيره الباكستاني ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا (دون 23 عاماً) لكرة القدم.

وجرت المباراة في الملعب الأولمبي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت كمبوديا، ( 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد).

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون مقابل لمنتخب باكستان جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب اموري فيصل في الدقيقة 32 ، فيما شهد الشوط الأول سيطرة تامة للمنتخب العراقي وقد اضاع لاعبوه فرص سهلة بالجملة بسبب التسرع وعدم التركيز، فيما شهد منتصف الشوط ايضاً طرد اللاعب الباكستاني محب لتعمده اللعب الخطر، ليكمل منتخب باكستان المباراة بعشرة لاعبين .

ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 47، أضاف منتخب العراق هدفه الثاني عن طريق علي جاسم، ومن ركلة جزاء قلص منتخب باكستان النتيجة بعد تسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 61، وفي الدقيقة 66 أضاف علي جاسم هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب العراق من كرة ملعوبة أرسلها بنجاح في مرمى باكستان.

وعند الدقيقة 72 سجل علي جاسم الهاتريك والهدف الرابع لمنتخب العراق من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليُسكن الكرة في شباك منتخب باكستان.

وعاد منتخب العراق ليسجل هدفه الخامس في الدقيقة 75 عن طريق احمد عايد، وفي الدقيقة 83 سجل منتخب العراق هدفه السادس عن طريق اللاعب ذو الفقار يونس، وسجل لاعب المنتخب العراقي هدفاً سبعا في الدقيقة 85 عن طريق علي صادق.

وختاماً، سجل منتخب العراق هدفه الثامن في الدقيقة 90+4 عن طريق احمد عايد.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي (دون 23 عاماً)، انهى يوم الأحد الماضي، معسكره التدريبيّ في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي انطلق في 22 من شهر آب.