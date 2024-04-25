الأولمبي العراقي يلاقي نظيره الفيتنامي بالزي الأبيض غداً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن المنتخب الأولمبي سيرتدي الزي الأبيض في مباراته مع نظيره الفيتنامي غداً الجمعة في دور ربع النهائي لكأس آسيا للمنتخبات دون سن 23 عاماً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه صباح اليوم تم عقد المؤتمر الفني لمباراة المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الفيتنامي، التي ستقام في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية مساء يوم غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً.

وسيرتدي المنتخب الأولمبي العراقي الطقم الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر، فيما يرتدي منتخب فيتنام اللون الأحمر وحارس المرمى اللون الأخضر.

ووفقاً لتعليمات البطولة فإنه في حال تعادل المنتخبين في الوقت الرسمي سيصار إلى تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين، مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم نتيجة المباراة، وبلوغ الفائز الدور نصف النهائي للبطولة.