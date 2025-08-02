الأولمبي العراقي يلاقي نظيره البحريني اليوم ودياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

يخوض المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 سنة، اليوم السبت، مباراة ودية مع نظيره البحريني ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا المقررة في الشهر المقبل.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" عند الساعة الثامنة مساءً.

وتأتي مواجهة اليوم بين المنتخبين ضمن إطار تحضيراته استعداداً لتصفيات كأس آسيا المقرر في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية بنفس التوقيت في محافظة البصرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوقعت قرعة آسيا العراق إلى جانب منتخبات كمبوديا، عُمان، وباكستان ضمن المجموعة G في البطولة.

وستُقام التصفيات للفترة من الأول ولغاية التاسع من شهر أيلول المقبل في السعودية.

ويتأهل 15 منتخباً من 11 مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن منتخب العراق الأولمبي قد خطف البطاقة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لكنه خرج من دور المجموعات.

وأنهى منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) معسكره التدريبي في تونس، والذي استمر أسبوعاً خاض خلاله مواجهتين وديتين مع ناديين من تونس وذلك ضمن إطار الاستعدادات لتصفيات كأس آسيا المقبلة، المقررة في كمبوديا مطلع أيلول/سبتمبر، حيث يلعب العراق ضمن المجموعة السابعة إلى جانب باكستان، عمان، وكمبوديا.