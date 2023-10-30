الأولمبي العراقي يكشف عن قائمته الأولية لمواجهتي أمريكا وساحل العاج

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الأحد، عن قائمته الأولية لمعسكر إسبانيا الذي سيمتد 9 أيامٍ من 13 ولغاية 22 من شهر تشرين الأول في فترة التوقف الدوليّ استعداداً للنهائيات الآسيويّة المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقد ضمت القائمة في حراسة المرمى كلا من: كميل سعد ومحمد حسن وحسن عباس وأحمد شاكر. كما ضمت خيارات المدير الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، لخط الدفاع كلا من : زيد تحسين ويوسف الإمام وحسين عامر وأحمد حسن مكنزي وكاظم رعد ومصطفى وليد و كرار سعد ومجتبى صالح، فيما ضمت القائمة لخط الوسط كلا من : منتظر محمد و كرار محمد والكسندر اوراها وزيد إسماعيل و منتظر عبد الأمير وبلند حسن و نهاد محمد وسيابند عكيد وماركو فرج وعلي الموسوي، و لخط الهجوم: حسين عبد الله ورضا فاضل وذوالفقار يونس وأمين الحموي، على أن يتم تقليص العدد إلى 23 لاعباً قبل التوجه إلى إسبانيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي سيخوض في معسكر مورسيا مواجهتين على الصعيد التجريبيّ أمام كل من أمريكا في الـ18 من شهر تشرين الثاني، وساحل العاج في 21 من الشهر نفسه.