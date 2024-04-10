الأولمبي العراقي يكثف تحضيراته قبل ودية اليابان

شفق نيوز/ كثف المنتخب الأولمبي العراقي، يوم الأربعاء، تحضيراته للمباراة الودية مع نظيره الياباني، استعداداً لنهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب أجرى تدريباته في الساعة السادسة من مساء اليوم في مجمع الإرسال في العاصمة القطرية الدوحة، قبل ملاقاة المنتخب الياباني غداً الخميس في الساعة السادسة مساء على ملعب جامعة قطر.

وشملت التدريبات تطبيق العديد من مفردات التحضير، والبناء الهجومي والشق الدفاعي، والتوازن بين الدفاع والهجوم، والتنوع في تحركات اللاعبين.

وأدّى اللاعب سالم أحمد تدريبات منفردة بعد التحاقه بوفد المنتخب صباح اليوم الأربعاء ليصبح عدد اللاعبين الذين يشاركون في التدريبات 18 لاعباً، ومن المؤمل أن يصل فجر غد الخميس اللاعبون، علي جاسم، ومصطفى سعدون، وأحمد مكنزي، وهلو فائق، وحسين عمار.

يذكر أنه تم الاتفاق بين الأولمبي العراقي ونظيره الياباني على أن تكون المباراة الودية بينهما مغلقة إعلامياً وجماهيرياً بناء على طلب مدرب اليابان وموافقة مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل.