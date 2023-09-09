الأولمبي العراقي يقسو على تيمور الشرقية بسداسية نظيفة

شفق نيوز/ حقق المنتخب الأولمبي العراقي، يوم السبت، فوزه الثاني على التوالي على نظيره تيمور الشرقية بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً.

وانتهى الشرط الاول بتقدم المنتخب الاولمبي العراقي بثلاثة اهداف دون مقابل ، سجل علي جاسم الهدف الاول للعراق في الدقيقة 17 ، وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة 36 ، وعاد لاوندي ليسجل الهدف الثالث للاولمبي العراقي في الدقيقة 44 ، وفي الشوط الثاني سجل لاوندي هاتريك هدفه الشخصي الثالث والرابع للمنتخب العراقي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء ، بينما جاء الهدف الخامس للعراق عبر اللاعب منتظر محمد في الدقيقة 72 ، وجاء الهدف السادس لمنتخبنا الاولمبي رضا فاضل في الدقيقة (90+2).

وجرت المباراة على ملعب نادي الكويت الكويتي، عند الساعة السادسة عصراً ، لحساب الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً، في المجموعة F.