الأولمبي العراقي يفوز على الدومنيكان ودياً

شفق نيوز/ فاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، على نظيره الدومنيكاني ودياً، ضمن استعداداته للنهائيات القارية في قطر العام المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وجرت في المباراة على ملعب "الأب جيكو" في مدينة الدار البيضاء المغربية، وانتهت بفوز العراق بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدفين لهدف، سجل هدفي العراق حسين عبد الله لاوندي في الدقيقة 6، ألكسندر أوراها في الدقيقة 15، وجاء هدف الدومنيكان من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف منتخب العراق هدفه الثالث بالدقيقة 86 عن طريق اللاعب سيابند عگيد.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع الأولمبي العراقي بالمستوى الثاني إلى جانب منتخبات أستراليا، وفيتنام، وكوريا الجنوبية.