الأولمبي العراقي يفوز على البحرين في وقت قاتل بلقاء ودي

شفق نيوز- بغداد

فاز المنتخب الأولمبي العراقي تحت 23 سنة، يوم السبت، على نظيره البحريني في مباراة ودية ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا المقررة في الشهر المقبل.

وجرت المباراة بين الفريقين اليوم على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" عند الساعة الثامنة مساءً.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي هدفه الوحيد في الدقائق 90+7 برأسية مصطفى نواف.

وتأتي مواجهة اليوم بين المنتخبين ضمن إطار تحضيراته استعداداً لتصفيات كأس آسيا المقرر في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية بنفس التوقيت في محافظة البصرة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوقعت قرعة آسيا العراق إلى جانب منتخبات كمبوديا، عُمان، وباكستان ضمن المجموعة G في البطولة.

وستُقام التصفيات للفترة من الأول ولغاية التاسع من شهر أيلول المقبل في السعودية .

يشار إلى أن منتخب العراق الأولمبي، قد خطف البطاقة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لكنه خرج من دور المجموعات.