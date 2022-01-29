الأولمبي العراقي يفوز بهدفين دون رد في ثاني مبارياته الودية

شفق نيوز/ فاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم السبت، على فريق نادي "اف كي ايترو" الكازاخستاني، بهدفين دون رد في مباراته الثانية الودية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المباراة تأتي ضمن المعسكر التدريبي المقام في أنطاليا التركية.

وبين ان الهدف الأول سجله اللاعب أحمد سرتيب من ركلةِ جزاءٍ في الدقيقة ٦٥، فيما سجل الهدف الثاني أمين الحموي بالدقيقة ٨٩.

واشار الى ان المنتخب الأولمبيّ سيخوض مباراته الثالثة أمام فريق ديار بكر سبورت التركي في الأول من شهر شباط المقبل.