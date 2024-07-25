الأولمبي العراقي يغلق صفحة أوكرانيا ويستأنف تدريباته استعدادًا للأرجنتين

شفق نيوز/ أعلن المدير الإداري للمنتخب الاولمبي العراقي جبار هاشم، أن المنتخب سيستأنف تدريباته مساء اليوم الخميس، بإجراء تدريبات خفيفة استعداداً لملاقاة نظيره الأرجنتيني يوم السبت المقبل في ثاني مواجهاته بالدورة الأولمبية.

وأوضح هاشم، في اتصال مع وكالة شفق نيوز أن مدرب المنتخب راضي شنيشل التقى باللاعبين وشرح لهم جوانب مهمة لمواصلة المشوار بنجاح، مشيراً إلى أنه أكد لهم "لقد طوينا صفحة أوكرانيا"، وحثهم على الابتعاد عن الإعلام وكل الأمور التي قد تربك مشوارهم القادم.

وأضاف أن شنيشل دعا اللاعبين للتركيز في التدريبات والخطط المخصصة للقاء الأرجنتين، لافتاً إلى أن أسلوب لعب الأرجنتين يختلف عن أسلوب أوكرانيا، لكنه لا يقل شأنًا عن مستوى المنتخب الأوكراني، مشدداً على أن جميع المنتخبات المشاركة متطورة ويجب اعتبارها جميعًا بنفس المستوى مع اختلاف أساليب اللعب.

ويتصدر المنتخب الأولمبي العراقي جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد اختتام الجولة الأولى من منافسات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث جمع المنتخب العراقي ثلاث نقاط بتسجيله هدفين واستقباله هدفاً واحداً، متساويًا مع المنتخب المغربي بالنقاط، لكن بفارق الأهداف.