الأولمبي العراقي يعول على خليجي 23 كمحطة حاسمة قبل تحدي آسيا

شفق نيوز- الدوحة

أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، يوم الاربعاء، أن الأهمية الكبيرة لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في قطر، ترتبط بمحطة استعدادية حاسمة لتجهيز عناصر المنتخب قبل خوض غمار كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

واستهل المدرب حديثه، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بتقديم الشكر والتقدير للاتحاد الخليجي على جهود التنظيم المتميز، موضحاً أن التوقيت الحالي للبطولة يخدم أجندة المنتخب بشكل كبير، إذ إنها توفر "فرصة استعدادية قوية" للاحتكاك بمنتخبات خليجية قوية قبل الانطلاق إلى التحدي الآسيوي الكبير.

وتابع أن المنتخب العراقي، المعروف بسمعته الكبيرة كونه من الفرق المنافسة والقوية في القارة، يطمح لتحقيق فائدة كبيرة ونتائج جيدة من خلال هذه المشاركة.

وكشف المدرب عن تجهيزات المنتخب قبل البطولة، مشيراً إلى أن العناصر الحالية خاضت معسكراً تدريبياً مثمراً في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل التوجه إلى الدوحة.

وأكد عماد محمد أهمية التركيز على اللقاء الأول، مشدداً على ضرورة التحضير للمباراة الافتتاحية غداً أمام المنتخب اليمني على أعلى مستوى.

ووصف المنتخب اليمني بأنه "فريق محترم ويمتلك إمكانيات جيدة"، مؤكداً أن الفريق العراقي سيدخل اللقاء بتكتيك مناسب وبأسلوب يهدف لتحقيق الفوز وجمع النقاط الثلاث لضمان بداية قوية في منافسات المجموعة.

ووصل المنتخب الأولمبي العراقي، يوم أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج دون 23 عاماً، والمقررة في الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوقعت قرعة الاتحاد الخليجي لكرة القدم المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثانية من البطولة، حيث جاء ضمن المجموعة B إلى جانب منتخبات الإمارات وعمان واليمن.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات البطولة، بمشاركة المنتخبات الخليجية التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة، التي تُعد إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة، فيما جرت مراسم القرعة في مقر الاتحاد بالدوحة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمانية.