الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا بقائمة من 26 لاعباً

شفق نيوز/ اعلن المدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي العراقي لكرة القدم، مهدي كريم، يوم الأحد، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا الى ان المنتخب سيقيم معسكراً تدريبياً في تركيا.

وقال كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفد المنتخبِ الأولمبيّ سيغادر في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم متوجهاً إلى مدينةِ أنطاليا التركية للدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ يستمر لغاية الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.

وبين ان قائمة المنتخب ضمن ٢٦ لاعباً هم: وليد عطية، وعماد محسن، وحسين جولي، ومحمد الباقر كريم، ومنتظر عبد الامير، ومنتظر محمد جبر، وأحمد سرتيب، ورضا فاضل، ومؤمل عبد الرضا، ووكاع رمضان، وعباس بديع، وأحمد نعيم، ومحمد عبد الزهرة محمد، ومحمد دلاور، وميثم وعد، وايسن إسحاق، ومارتن سيف حداد، واندريه الآن صناتي، وأمين الحموي، وأحمد حسن، ويوسف خالد، والكسند اوراها، وميرخاس دوسكي، ورامز مفيد، وحسين عمار، ودانيالو أندرياس.

واشار الى ان وفد المنتخب يضم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي رئيساً للوفد، ومهدي كريم مديراً إدارياً، والتشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وجيري ريبا وكامل توباس مساعدين للمدرب، واندريج كوستر مدرباً لحراس المرمى، وعباس عبيد وسعد حافظ وإبراهيم سالم مساعدين.

وأوضح كريم أن المنتخب الأولمبيّ سيخوض ثلاث مبارياتٍ ودية ضمن معسكره في أنطاليا، الأولى ستكون أمام موتريس أوديسا الأوكراني في السادس والعشرين من الشهر الجاري، والمباراة الثانية أمام ايترام الكازاخستاني في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بينما المباراة الثالثة سيلاقي المنتخب فيها أحد الأندية التركية مطلع الشهر المقبل.