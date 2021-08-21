سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-21T10:57:54+0000
الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي الاولمبي لكرة القدم، يوم السبت، إلى مدينة ازمت التركية لإقامة في معسكر تدريبي هناك، استعداداً لبطولتي غرب آسيا والتصفيات القارية للمنتخبات الأولمبية.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب الاولمبي يعد رافداً للمنتخب العراقي الاول ولابد من الاهتمام به ودعمه بغية الظهور بشكل جيد في البطولات واكتشاف اسماء جديدة تمثل الكرة العراقية".

وبين ان "المعسكر التدريبي الذي سيقام في مدينة ازمت التركية، يستمر لمدة عشرة ايام تحت اشراف المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب".

واضاف ان "المنتخب الاولمبي سيخوض مواجهتين او ثلاث مواجهات ودية هناك بغية تعرف المدرب على مستوى اللاعبين اكثر".

واشار بنيان الى ان "المنتخب الاولمبي يتوجه بعد الانتهاء من معسكره التدريبي لخوض لقائين وديين هناك مع نظيره الاماراتي في الرابع والسادس من ايلول المقبل وذلك في اطار استعداد الفريقين لبطولتي غرب اسيا والتصفيات القارية للمنتخبات الاولمبية".

related

مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يختار القائمة الأولية لمعسكر كربلاء

Date: 2021-07-26 12:42:06
مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يختار القائمة الأولية لمعسكر كربلاء

التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

Date: 2021-05-22 13:34:22
التطبيعية تتراجع عن تسمية أحد المدربين الاسباني والهولندي لقيادة الأولمبي العراقي

بشار رسن: عازمون على الفوز في مباراتنا مع النيبال

Date: 2021-05-26 13:55:35
بشار رسن: عازمون على الفوز في مباراتنا مع النيبال

التطبيعية ترفض استعارة فرق نسوية لكرة القدم من كوردستان

Date: 2020-12-25 10:49:13
التطبيعية ترفض استعارة فرق نسوية لكرة القدم من كوردستان

التطبيعية ترحب باستضافة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية في بغداد أو الدوحة: الهدف خليجي 25

Date: 2021-03-23 17:50:35
التطبيعية ترحب باستضافة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية في بغداد أو الدوحة: الهدف خليجي 25

فوز أولمبي العراق على المرخية القطري

Date: 2019-10-14 21:32:10
فوز أولمبي العراق على المرخية القطري

فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-06-21 16:31:38
فوز الزوراء والقاسم وتعادل النجف في دوري الكرة الممتاز

الزوراء يفوز على النجف ويلاحق الجوية على الصدارة

Date: 2021-01-31 19:07:49
الزوراء يفوز على النجف ويلاحق الجوية على الصدارة