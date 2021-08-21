الأولمبي العراقي يعسكر في ازمت التركية اليوم استعداداً للبطولات الآسيوية

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي الاولمبي لكرة القدم، يوم السبت، إلى مدينة ازمت التركية لإقامة في معسكر تدريبي هناك، استعداداً لبطولتي غرب آسيا والتصفيات القارية للمنتخبات الأولمبية.

وقال رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب الاولمبي يعد رافداً للمنتخب العراقي الاول ولابد من الاهتمام به ودعمه بغية الظهور بشكل جيد في البطولات واكتشاف اسماء جديدة تمثل الكرة العراقية".

وبين ان "المعسكر التدريبي الذي سيقام في مدينة ازمت التركية، يستمر لمدة عشرة ايام تحت اشراف المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب".

واضاف ان "المنتخب الاولمبي سيخوض مواجهتين او ثلاث مواجهات ودية هناك بغية تعرف المدرب على مستوى اللاعبين اكثر".

واشار بنيان الى ان "المنتخب الاولمبي يتوجه بعد الانتهاء من معسكره التدريبي لخوض لقائين وديين هناك مع نظيره الاماراتي في الرابع والسادس من ايلول المقبل وذلك في اطار استعداد الفريقين لبطولتي غرب اسيا والتصفيات القارية للمنتخبات الاولمبية".